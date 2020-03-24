Казино, лотереи и виртуальные игры в Австрии: особенности данной отрасли

24.03.2020, 19:47, Детали

Теги: Развлечения, Спорт, Технологии, Туризм

Игорный бизнес на территории Австрии является легализованным. Однако правительство владеет строгой монополией на организацию азартных развлечений, поэтому в стране не могут работать иностранные операторы.

Но сами австрийские гемблинг-фирмы вполне активно предоставляют свои услуги в других странах. Одна из наиболее крупных местных организаций – это корпорация Novomatic, и она очень хорошо известна на международном игорном рынке. Есть один вид игр, монополии на котором нет – это покер.

Игорные дома и слот-залы

По состоянию на сегодняшний день в державе официально функционирует двенадцать онлайн казино с выводом на qiwi , и все они управляются одной компанией – Casinos Austria AG. Данные казино предлагают своим посетителями все удобства для отдыха и развлечений:

• более двухсот игровых столов;

• больше, чем две тысячи слотов;

• рестораны;

• гостиницы;

• регулярное проведение покерных соревнований.

Изюминка вышеупомянутых заведений заключается в том, что есть много различных игровых или акционных предложений. Их можно получить, купив специальный ваучер. Номиналы последних колеблются от десяти до ста евро. Если у игрока есть такой, то он может использовать его в любом из 12 игорных домов.

Работают казино практически круглые сутки: с 10:00 до 5:00 ежедневно. Лишь в канун Рождества (24 декабря) выходной.

Австрийцы могут играть в азартные развлечения лишь по достижению 18 лет. Так что, чтобы войти в заведение, нужно показать паспорт.

Кроме того, в державе есть еще более ста залов, где размещены однорукие бандиты, видеолотерейные терминалы и плазмы для просмотра спортивных матчей. Посетители также могут пропустить стаканчик в баре.

Спортивный беттинг и лотерейные розыгрыши

Данный сегмент контролируют 9 австрийских провинций. Кафе, букмекерские конторы и различные агентства есть по всему государству. Букмекеры принимают ставки на очень многие виды спорта (баскетбол, футбол, хоккей, теннис и т.д.). Кроме того, предлагается также заключать пари на результаты Олимпийских игр, в политике и других неспортивных событий.

На лотерейную отрасль действует монополия. Лишь одна местная компания владеет единственной в Австрии лицензией на данный вид гемблинга – Osterreichische Lotterien Gesellschaft. Они организовывают lotto, bingo, toto, разные ставки, буквенные лотереи, скретч-карты и онлайн-розыгрыши. По всей территории функционирует около 5100 точек продаж билетов.

Online-gaming и его контроль

Также лишь один оператор владеет официальным разрешением от правительства – это азартный сайт Win2Day. Там можно развлечься в традиционные карточные забавы, разнообразные эмуляторы, videopoker, лотереи, бинго и ставки на спорт. Действие веб-сайта распространяется на всю страну.

Власти регулируют индустрию гейминга с помощью федерального закона, принятого 28.11.89 года. С того времени в законодательство было внесено несколько изменений. В настоящий момент органом-регулятором является Министерство по финансовым вопросам, отдел налоговых сборов, дорожных налогов и гемблинга. В Австрии работает целых семь офисов данного подразделения.

Также в вышеуказанном ведомстве существует специальное Агентство, которое занимается защитой гемблеров.