Личное: Уравнитель? Не думаю

24.03.2020, 19:31, Разное

Отмороженная на всю голову бабка Луиза Чикконе наполнила ванную то ли грудным молоком, то предэякулятной жидкостью, погрузилась голышом в это нечто и заявила, что коронавирус — великий уравнитель для всех.

«COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие замечательные истории ты можешь рассказать. Он — великий уравнитель. И то, что делает его таким ужасным, делает его таким великим. Ужасно, что он сделал всех нас равными во многих смыслах. замечательно, что он сделал всех нас равными во многих смыслах. В конце Human Nature (песня Мадонны) я когда-то пела: «Мы все — в одной лодке. И если корабль тонет, тонем все мы».

Видео: Соцсети

Что я подумала, услышав это?

Не думаю, что мы с этой сумасшедшей бабкой плывём в одной лодке. Только если мы — на Титанике, где пассажиров первого класса сажали в шлюпки, а остальных заперли в трюме.

Помните, несколько месяцев назад я писала пост, в котором привела данные статистики о количестве россиян, не бывавших ни разу за рубежом? Сколько таких?

Ах, да: 72% россиян даже не имеют заграничного паспорта!

Уравнитель, говорите? Ну, хорошо, давайте посмотрим, как вирус-уравнитель ведёт себя в России.

В начале года богатые граждане полетели на горнолыжные курорты Европы. Там уже был «уравнитель». Затем наступил февраль и эти же письки намылились в Милан, где началась реальная эпидемия.

Из 500 случаев на сегодня — почти все завозные.

То есть, по факту, если мы все в одной лодке, как считает полоумная бабка Чикконе, то пассажиры первого класса продырявили дно этой лодки.

Хорошо, не будем искать виноватых сейчас. Давайте посмотрим дальше: «COVID-19 не заботит то, насколько ты богат» — серьёзно?

Вот это вот — серьёзно?

Я даже не стану говорить, что если вдруг заболеет бабка Луиза, у её постели тут же будут лучшие врачи мира. Бросят всё, всех пациентов и прилетят спасать полоумную. Я лучше скажу так — вот она точно не заболеет, если этого не захочет.

Закроется в своём поместье. С едой, с прислугой, с охраной. Ограничит периметр от посещений. И спокойно переживёт любой вирус.

А вот теперь ответьте мне: есть ли такая возможность у обычного человека?

Я сейчас — даже не о нищих, а о самых обычных людях. Есть у вас возможность на сто процентов изолировать себя от внешнего мира? Не ходить на работу, не трогать кнопку лифта в подъезде многоэтажки, закупить продукты на год и организовать в своём поместье прекрасную жизнь?

Вирус — уравнитель? Луиза, ты дура? Или просто лицемерная дрянь, которая решила хайпануть на трагедии?