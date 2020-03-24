Автоэксперт перечислил признаки скорого выхода из строя аккумулятора

24.03.2020, 19:30, Разное

Некоторые автовладельцы однозначно сталкивались со сценарием, когда машина отказывалась заводиться. Нередко это связывают с аккумулятором, состояние которого нужно хотя бы иногда проверять.

В интервью СМИ отечественный специалист в сфере авто Игорь Моржаретто рассказал, каким образом можно узнать, что данная деталь вскоре выйдет из строя. Кроме того, нужно следить за самой батареей, убирая всю грязь и масло из отсека с аккумулятором, подтягивание болтов и чистка проводов также не помешают. Дома можно и зарядить подсевшие аккумулятора, однако осуществлять эту процедуру следует крайне осторожно. Первым тревожным звоночком является то, что транспортное средство начинается заводиться, особенно, это проявляется в холодную пору года.

Дело в том, что автомобилю в таком случае непросто крутить стартер, но не стоит забывать и о временном показателе, подчеркнул специалист. Обычно АКБ может прослужить в среднем до 4 лет. Тем не менее, в щадящем режиме эта цифра увеличится, подытожил Моржаретто.