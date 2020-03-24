 

Экс-глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

24.03.2020, 19:30, Новости дня

Уволенный глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заразился коронавирусом во время отдыха на французском курорте Куршевель, сообщают местные СМИ.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что вместе с Богданом заразилась его бывшая возлюбленная Анастасия Сличная. Сам экс-глава офиса Зеленского пока не прокомментировал данную информацию, передает портал «Вести.ua».

При этом ранее Богдан опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с отрицательным тестом на коронавирус, сопроводив ее анекдотом про беременность. По словам источника, это было сделано специально, чтобы скрыть факт заражения.

Напомним, 18 марта на Украине второй человек умер от коронавируса. Первую смерть зарегистрировали 13 марта.

Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа. В Киеве в рамках борьбы с коронавирусом полностью прекратил работу общественный транспорт, украинцам запретили выезжать из страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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