 

Оксана Самойлова показала фотографию без обручального кольца

24.03.2020, 19:30, Разное

Оксана Самойлова, супруга Джигана, поделилась фотографией, на которой была без обручального кольца. Пока в семье происходят размолвки, ходят слухи о том, что пара расстается.
На своей странице в Instagram Оксана Самойлова часто показывает подписчикам свои Stories. На фото видно, как одной рукой она держит сына, а второй снимает себя. После публикации фото поклонники и обратили внимание на отсутствие обручального кольца.

Оксана Самойлова не подтверждает слухи о разводе и сообщает, что судиться с супругом не собирается, так же как не будет лишать его родительских прав. Почитатели могут лишь строить догадки, что приключилось у пары, и наладятся ли их отношения.

До сих пор Джиган и Оксана Самойлова подробности конфликтной ситуации не раскрыли. Пользователи Сети полагают, что артист после рождения сына очень увлекся празднованием события, из-за чего отправился в центр реабилитации наркотической и алкогольной зависимости.



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