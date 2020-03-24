Белоруссия предложила РФ бороться с коронавирусом вместе
24.03.2020, 19:30, Новости дня
Власти Белоруссии считают, что Москва и Минск в рамках Союзного государства должны теснее координировать усилия по борьбе с распространением коронавируса, сообщил белорусский премьер Сергей Румас на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
«Наверное, было бы правильно плотнее координировать действия в связи с этой ситуацией», – передает слова Румаса «Интерфакс».
Он предложил обсудить дату и повестку заседания Совета министров Союзного государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране придется на православную Пасху – 19 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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