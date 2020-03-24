 

Агата Муцениеце назвала истинную причину развода с Павлом Прилучным

24.03.2020, 19:30, Разное

На протяжении нескольких лет Агата Муцениеце с Павлом Прилучным считались одной из самых крепких пар, но недавно стало известно о расставании возлюбленных. Актриса назвала истинную причину развода с супругом, возложив на него ответственность за случившееся.
Когда стало известно о том, что Агата Муцениеце расстаётся с Павлом Прилучным, поклонники некоторое время пребывали в шоковом состоянии, поскольку не ожили ничего подобного. Муж и жена до этого демонстрировали очень тёплые отношения, и много времени проводили вместе. Кроме того, они воспитывали двоих наследников. Теперь же пара готовится к разводу. Актриса долго не озвучивала причин разрыва, но пришло время объясниться с почитателями, и она высказалась на YouTube-канале PeopleTalk TV. Звезда отметила, развод не является поводом для пиара, и данная тема бы не поднималась вовсе, если бы в этом не возникла необходимость. По её словам, возлюбленные просто перестали понимать друг друга и, чтобы не разрушить свои отношения полностью, приняли решение расстаться, ведь у них двое совместных детей, и это нужно учитывать, поскольку их нужно воспитывать по возможности вместе. Тем не менее, артистка указывает, именно муж своими поступками спровоцировал развивающуюся сегодня ситуацию. Кроме того, он не захотел воспользоваться услугами специалиста для разрешения проблем, поскольку не верит в психологов. При этом знаменитость подчеркнула, что именно совершил бывший возлюбленный, останется в тайне, поскольку она не намерена портить репутацию отцу своих детей. Кроме того, когда те подрастут, могут и самостоятельно прочесть эту информацию, а она им не нужна.

Агата Муцениеце отметила, сын и дочь пока даже не знают о расставании родителей, поскольку те продолжают жить в одной квартире. Объяснить происходящее детям непросто, поскольку те в силу возраста не смогут понять сложившихся обстоятельств и проанализировать их. Сейчас малыши не могут увидеть, что что-то изменилось, поскольку эск-супруги нечасто бывают вместе дома, занимаясь работой в кино и театре, и их график почти не изменился.



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