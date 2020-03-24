Пытавшийся нарушить карантин испанец напал с ножом на соседа

24.03.2020, 19:16, Новости дня

В испанской провинции Валенсия мужчина напал с ножом на соседа, который мешал ему и его подруге нарушить карантин по коронавирусу, сообщило агентство Europe Press.

В муниципалитете Мислата (провинция Валенсия) полиция приехала на вызов, где обнаружила мужчину с ранами шеи и руки. По словам пострадавшего, на него напал сосед с ножом «огромных размеров», информирует РИА «Новости».

Причиной ссоры между соседями стал спор из-за карантина: мужчина со своей подругой, у которой был кашель, хотели выйти в город, несмотря на запрет. Раненный был госпитализирован, а нападавший задержан.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в разных странах наказывают за нарушение карантина.