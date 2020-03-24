Эксперт: Серьезная ответственность за нарушение карантина действует во многих странах

24.03.2020, 19:16, Новости дня

Во многих странах уже действует очень серьезная административная и уголовная ответственность за нарушение карантина. В РФ придется регулировать и эту сферу, чтобы больные люди не гуляли по улицам и не заражали окружающих. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Малькевич, комментируя законопроект об ужесточении уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

«Инициативы по ужесточению наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм звучат даже либерально, потому что наказывать серьезно – сроком до семи лет – предлагается только в случаях, если нарушение правил повлекло смерть двух и более лиц. Но почему обязательно нужно доводить до греха?» – считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он напомнил «примеры совершенно безответственного отношения к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм». Среди них – историю с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Катасоновым, который по возвращении из Франции не отправился на карантин, и дело главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, «которая не просто скрыла факт своей поездки в Испанию, а в итоге оказалась зараженной коронавирусом».

«В РФ в ситуации с наказанием часто не хватает публичности. Нам сказали, что нашлись такие-то люди, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье других людей. Но как они за это пострадали? Мы не знаем. Этот момент нужно отрегулировать», – признал он.

Глава комиссии ОП убежден: предлагая подобное ужесточение правил, РФ «немного оказывается в отстающих». «Мы не ожидали, что нам придется и эту сферу регулировать. Во многих странах уже действует очень серьезная административная и уголовная ответственность за подобные «выкрутасы». Весь мир уже живет в этом. Соответственно, что нас удивляет? Это правило общечеловеческой жизни. Мир столкнулся с серьезным вызовом», – подчеркнул эксперт.

«Люди возвращаются из страны, в которой полыхает очаг эпидемии и скрывают это, пытаются убежать от врачей, отказываются от самоизоляции, – причем от самоизоляции даже не в больнице, а у себя дома – в комфортных условиях. Это, безусловно, преступление по отношению к обществу», – уверен эксперт.

«Знаю, что сразу ряд людей завопит, что это несправедливо и ужасно. При этом все хотят, чтобы больные люди не бегали по улицам и не заражали окружающих, не обманывали государство и общество. Если они не хотят по-хорошему, значит их надо принудить», – убежден член ОП.

Кроме того, Мальевич призывает усилить наказание и за распространение фейков, причем сделав его также максимально публичным, ярким. «Чтобы каждый даже во всех дальних уголках нашей страны знал: если будешь участвовать в раздувании паники, в том, что я называю информационным мародерством и дезертирством, – ты будешь наказан и страна узнает об этом», – считает собеседник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложили значительно ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В частности, если нарушение повлечет смерть двух и более лиц, то предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет. Соответствующие поправки Совет Думы обсудит в среду. По итогам обсуждения они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта. Крашенинников отмечал ранее, что законопроект норм рассмотрят оперативно.