В РПЦ назвали условия для закрытия храмов

24.03.2020, 19:16, Новости дня

РПЦ закроет храмы для богослужений, если власти запретят посещение торговых центров, ресторанов, и остановят общественный транспорт, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий.

Митрополит направил всем епархиальным архиереям страны письмо о принятии мер по противодействию коронавируса, текст опубликован на сайте РПЦ.

«Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие», – сообщается в документе.

Епархиальным архиереям рекомендуется в случае обращения по этому поводу от региональных властей предложить главам субъектов «вести проработку вопроса в непосредственном личном взаимодействии с ними (в митрополиях – через главу митрополии), имея при этом в виду положения законодательства Российской Федерации».

Во вторник правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

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