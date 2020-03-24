Личное: Как в зачатке справляться со страхами

24.03.2020, 19:15, Разное

Вот это письмо пришло давно еще, после моего поста про панику.

Большинство паникеров используют психзащиты, в основном корону и штурманство, чтобы не бояться. Дальше они высмеивают панику, отрицают ее или верят в свое могущество.

Мало кто умеет защищать с помощью правки локуса внутрь своих границ, хотя это единственная настоящая защита, сохраняющая энергию и умножающая ее.

Но многие люди с плохим локусом в какой-то момент поддаются панике. И не могут вернуть себе контроль.

Даже иллюзию контроля вернуть не могут.

Чем опасно такое состояние и как из него выходить, попробуем разобраться.

Здесь речь не о коронавирусе, и это даже хорошо. Можно посмотреть на ситуацию без проекций.

henteyvi_22

Добрый день, дорогая Эволюция. На протяжении 3 месяцев, я вначале незаметно, а потом уже очень ощутимо загнала себя в ужасное состояние.

Началось все с того, что у моего отца заболела собака, с которой я немного контактировала, когда мы ее отвозили к врачу. В итоге оказалось, что у неё было бешенство, и она умерла.

У меня сразу возник страх в особенности за отца, потому что он очень много с ней контактировал. Всю нашу семью отправили делать прививки от бешенства. На тот момент я немного успокоилась, но, когда нужно было делать 5 прививку, я приболела и решила сделать немного позже.

Сделала ее на неделю позже. И как то почувствовала себя не очень хорошо спустя пару дней, с этого и началась моя паника. Я начала постоянно думать, что могу умереть теперь. Вспоминала в подробностях , как я гладила собаку, и не попала ли слюна ее на какие то ранки на руках, может быть я потом потрогала глаза или рот этими руками.

Чем больше я думала, тем мне становилось хуже физически. Я сидела нон стоп на форумах и вычитывала все про эту болезнь. Даже научные статьи на английском. Смерть от этой болезни очень мучительная, и ты умираешь буквально за 3-7 дней. Вначале у меня начало жечь в груди и т.к. я перечитала все симптомы бешенства, то у меня сразу начало трясти, что я заразилась и умру.

Такого сильного страха я никогда в жизни не чувствовала. В тот момент у меня как будто вообще отключился мозг.

(В этом письме пример – острой ипохондрии, страха перед мнимой болезнью. Актуально для сегодняшней ситуации. Наверное многие люди уже чувствовали, что у них повышается температура и начинается одышка. Особенно если долго читали новости и прислушивались к себе)

Я при каждом новом симптоме начала ездить к врачам, но каждый раз врачи говорили, что все хорошо и нужно просто успокоиться. Через 3 недели постоянного беспокойства, меня стало тошнить, давление поднялось, температура тоже стала постоянно повышена, я могла только лежать. Такое ощущение, что все мое тело было беспрерывно напряжено и т.к. инкубационный период может быть довольно большим, у меня возникло чувство безысходности. Каждый день был как пытка, лишь бы дождаться следующего дня и не умереть. Всем казалось, что это абсурд.

Я вроде и сама это понимала, но эмоции постоянно брали вверх. Возникло ощущение, что я полностью ушла в этот страх, и ничего больше от меня не осталось. Потом я начала на постоянной основе чувствовать себя плохо, у меня начал болеть живот, все жечь внутри, тяжесть с глотанием, все жгло в шее и голове.

Я начала понимать, что я сама себя загнала в это ужасное состояние, что мои реакции стали автоматическими и, что, если я сейчас не изменю что нибудь в своей голове, то я ни в состоянии буду ничего делать.

(Вот при таком нарастании паники способ единственный – осознать, что паника, нарастая дальше, убьет быстрей, чем болезнь. Если есть возможность обратиться к врачу за рецептом на транквилизаторы, это нужно сделать, но сами по себе транквилизаторы могут и не помочь, если вы не возьмете себя в руки. Спасение в том, чтобы перестать паниковать, а для этого надо перестать себя накручивать. Просто осознать, что как бы оно ни было, сейчас вы должны восстановить силы и прийти в равновесие, во что бы то ни стало. Отвлечься, отключиться, прервать цепь размышлений о возможной болезни или смерти)

Сейчас я сделала себе чёткий режим, стараюсь много гулять пешком, принимаю ванны с солью, ввела правильное питание и стараюсь настраивать мысли в хорошую сторону. Как то объективировать ситуацию. Мне хочется делать что то, но мое состояние физически все равно далеко не то, какое оно было до этой ситуации.

(Восстанавливаться нужно постепенно. Физкультура нужна. Дома, если сейчас карантин. Учеба нужна, то есть нужно начать изучать что-то новое или совершенствовать старое)

Мои близкие абсолютно спокойно относятся к этой ситуации. Только я одна загнала себя в такое состояние и мне бы очень хотелось полностью выйти из этого состояния и научится как то иначе относится к жизни. Я понимаю, что от меня ничего уже не зависит, все прививки я сделала. Но похожие ситуации могут возникать по жизни.

Эволюция , подскажите пожалуйста, как в зачатке с такими страхами справляться, не доводя до панических атак и тревожного расстройства, которое лишает полностью энергии.

Нужно для этого поменять полностью мышление?

(Нужно осознать свою ответственность за свое состояние. Нужно понять, что если отпустить локус контроля, вас может унести куда угодно и тревога может нарастать хоть до безумия. Если хорошо осознавать свою ответственность, то при начале зацикливания на чем-то, вы будете срочно принимать меры – убирать фокус с себя, а локус возвращать. Успокаиваться, прерывать цепь размышлений “а вдруг”, делать то, что зависит от вас, а остальное пускать на самотек. Это общий принцип жизни – делать то, что зависит от вас, не думать о том, что не зависит, тогда вы не окажетесь в вихре, который будет нарастать сам собой. Но надо понимать, что у каждого человека есть свой порог, после которого его тревога может перейти в панику, поэтому допускать тревожные бездеятельные мысли нельзя, надо переключаться на полезную деятельность, держать фокус на делах. Друзья, знакомо описанное в письме или ничего подобного ни у себя, ни у близких никогда не наблюдали?)

Огромное вам спасибо.