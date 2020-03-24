Фигура, как у Веры Брежневой: онлайн-тренировка от певицы

24.03.2020, 19:13, Разное

У карантина есть свои плюсы: такой высокой концентрации полезного и интересного контента на страницах знаменитостей в социальных сетях бывает не всегда. Со своими поклонниками они теперь активно делятся любимыми фильмами, сериалами и книгами, дают онлайн-концерты, проводят кулинарные и бьюти-мастер-классы, а также записывают видео своих тренировок. Яркий пример последнего – новый ролик от Веры Брежневой. У певицы сейчас, так же, как и у многих, – домашний режим, поэтому у нее появилось время вернуть к жизни свою вторую Instagram-страничку @vbdiary, на которой она делится секретами красоты. В частности на днях Вера провела для подписчиков часовую онлайн-тренировку со своим тренером Еленой, и оставлять такое без внимания, нам кажется, нельзя.

Для меня важен спорт. И я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю ЗДОРОВЬЕ!!! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не вредить. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений. И вообще училась “напрягать” тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что Здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться. Сейчас, после гастролей, съёмок, нагрузок я в первую очередь восстанавливаю тело именно расслаблением (в след постах распишу подробнее). Но! Хочется, чтобы мышцы и связки правильно работали. Были в правильном тонусе, выносливые и гибкие. Для этого их нужно правильно тренировать. Для каждого это “правильно” своё. И его нужно найти. Я уже давно говорила вам, что для себя нашла функциональные тренировки, пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя Здоровье. Мой идеальный график занятий – через день. Но мой рабочий график часто против, поэтому если я на месте – я занимаюсь с тренером в студии (пилатес) или дома. А когда я уезжаю, я нашла прекрасную возможность заниматься с тренером по видеосвязи! В каком бы городе/стране я ни находилась – 40-60 мин свободного времени, и я занимаюсь в номере отеля на полотенце. Также к тренировкам в любом месте по возможности добавляю кардионагрузку (от ходьбы в быстром темпе по парку/набережной до ходьбы на беговой дорожке). Час кардио – идеально. Когда есть возможность. Но мне “сушиться” особо не нужно, поэтому я не злоупотребляю. А самое главное в тренировках – восстанавливаться и ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ) – поделилась своими мыслями Вера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VB Diary Vera Brezhneva (@vbdiary)22 Мар 2020 в 3:50 PDT