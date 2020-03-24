Илон Маск подарил больницам Калифорнии 1225 аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом

24.03.2020, 19:13, Разное

Основатель и глава компаний Tesla и Space X Илон Маск закупил в Китае 1225 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вечером 23 марта их доставили в Лос-Анджелес. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом уже назвал жест Маска героическим поступком и поблагодарил его за неравнодушие. Примечательно, что до этого изобретатель и бизнесмен не раз высказывался о коронавирусе с долей скепсиса. Он называл в социальных сетях панику из-за пандемии “глупой”, а также выступал против закрытия на карантин завода Tesla. Но позже все же прислушался к правительству и временно приостановил работу заводов на всей территории США. Также в планах Илона Маска наладить производство ИВЛ и прочего медицинского оборудования, если государство будет в нем нуждаться.

Илон Маск стал еще одной публичной персоной, кто пожертвовал крупную сумму для борьбы с пандемией. Накануне стало известно, что Джорджо Армани выкупил рекламные полосы в 60 итальянских газетах для публикации благодарного письма в адрес медработников и пожертвовал 1,25 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, а глава Apple Тим Кук пообещал пожертвовать штату миллион медицинских масок. А ранее Роман Абрамович предоставил для проживания отель при стадионе “Челси” в Лондоне врачам, борющимся с коронавирусом, и также футболист Криштиану Роналду переоборудовал свои гостиницы в Испании под больницы для зараженных. Другие селебрити и представители шоу-бизнеса также стараются поддержать жителей и коллег как словом, так и делом.

Основатель и владелец концерна LVMH Бернар Арно заявил, что французские заводы по производству парфюма для марок Christian Dior, Givenchy и Guerlain будут производить санитайзеры для рук. Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают поддержку пожилым людям и семьям с низким доходом, а Донателла Версаче направила 200 тысяч долларов в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане. Леди Гага жертвует 20 процентов прибыли с продажи своей косметики Haus Labs продовольственным магазинам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Джастин Бибер одним из первых, еще в феврале, отправил 30 тысяч долларов в пекинский благотворительный фонд Chunmiao, помогающий детям, пострадавшим от коронавируса. Бен Аффлек, Ванесса Хадженс, Джастин Тимберлейк не назвали суммы, которые отправили в фонды, но также призвали всех коллег объединиться в поддержке нуждающимся в непростое время.

Напомним, сейчас Илон Маск и его возлюбленная Клэр Элис Буше (больше известная как Grimes) ждут ребенка. Об это певица объявила 9 января. Кого ждет пара – мальчика или девочку – неизвестно. В начале марта будущая мама дала интервью, в котором рассказала о беременности и Илоне.