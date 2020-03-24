Учёные доказали связь Сфинкса с солнечными циклами

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24.03.2020, 19:09, Разное

Учёные провели в Египте исследование, и доказали связь Сфинкса с солнечными циклами. По их мнению, этот объект древней истории создан не случайным образом, и расположен в соответствии с движением Солнца по небосводу.
На протяжении долгого времени различные археологи исследуют Сфинкса, и о нём имеется немало информации. Его построили около 4,5 тысяч лет назад в Гизе для фараона Хефрена, являющегося сыном Хеопса. Именно очертания его лица до сих пор сохраняет камень. Тем не менее, до сих пор нет ясности, с какой именно целью изваяние создано и является ли его место расположение случайным. Многие убеждены, архитектор, изготавливая монумент в форме зооморфного существа, использовал известковую скалу, не придавая значения её территориальному расположению. Выбор пал именно на неё из-за подходящего размера. Египтолог Захи Хавасс с этой версией не согласен и, проведя исследование, доказал свою правоту. Он был уверен, сидящий в пустыне лев с головой человека связна с солнечными циклами.

Чтобы доказать это, научный работник установил камеру в определённой точке и снимал закат в день весеннего равноденствия, а именно в ночь с 21 на 22 марта. Видеозапись показала, Солнце, опускаясь к горизонту, проходит строго под правым плечом Сфинкса, попадая в специальную правильную геометрическую выемку. Аналогичное явление можно наблюдать в сентябре, когда происходит осеннее солнцестояние. Кроме того, летом, когда лень наиболее продолжительный, светило опускается строго между двумя пирамидами, расположенными неподалёку. Учитывая, что в Древнем Египте развивался культ Ра – бога Солнца, не остаётся сомнений, что изваяние имело религиозный смысл.



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