Ты тоже можешь!: ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

24.03.2020, 19:08, Новости дня

ED Сymbals – производитель музыкальных инструментов, в частности тарелок для барабанов. Компания создана в 2015 году в Нижнем Новгороде. Ее основатель – Алексей Егоров. Производительность компании – 200–300 изделий в месяц. Первая прибыль составила всего 20 тысяч рублей, а сейчас годовой оборот компании – 6 млн рублей. В ближайших планах – расширение линейки выпускаемой продукции (сегодня 100 наименований) и выход на европейский рынок.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».