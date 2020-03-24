 

Китай решил восстановить железнодорожное сообщение с Уханем

24.03.2020, 19:08, Новости дня

Компания China Railway с субботы частично возобновит железнодорожное сообщение с Уханем, сообщил перевозчик.

С 25 марта на территории провинции Хубэй, чьим административным центром является город Ухань, возобновится железнодорожное сообщение на въезд и выезд за исключением 17 станций, сообщили в компании, передает РИА «Новости».

С 28 марта планируется возобновить железнодорожное сообщение на въезд и этих 17 станций, с 8 апреля – на выезд.

Власти решили отменять ограничения постепенно, двухнедельный период между снятием карантина со всей провинции и ее центра позволит проанализировать, меняется ли эпидемиологическая ситуация в стране после возобновления сообщения.

Поскольку Ухань является очагом распространения коронавируса, его жителям придется просидеть на строгом карантине еще две недели, даже несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в городе улушчилась, и за последние несколько дней там выявили лишь один случай заражения.

Выезд и передвижение разрешат только здоровым жителям региона, все поездки будут осуществляться на основании так называемого «зеленого кода здоровья», подразумевающего, что человек здоров и не представляет угрозу для окружающих.

Планирующие поездки в Хубэй из других регионов смогут въехать и перемещаться по провинции также на основании «зеленого кода здоровья».

Ранее сообщалось, что власти Китая с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 171, из них 73 тыс. 159 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 90,13% от общего числа заболевших.



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