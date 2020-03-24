Новый смартфон OnePlus 8 Pro засветился в базе данных бенчмарка
24.03.2020, 19:05, Новости дня
Сегодня стало известно о готовящемся к выходу новом смартфоне OnePlus 8 Pro, параметры которого уже опубликовали в базе AI Benchmark.
Вместе с тем новый смартфон обладает мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 865, который функционирует с обновленным видеоадаптером Adreno 650. В числе значимых отличий от остальных смартфонов здесь указаны 12 гигабайт оперативной памяти, а также до 512 гигабайт постоянной памяти.
Кроме того, новый смартфон получил 6,65-дюймовый дисплей с высоким разрешением и усиленный аккумулятор 4500 мАч. Основная камера имеет три объектива с главным датчиком 64 мегапикселя. Передняя камера получила одинарный модуль на 32 мегапикселя. Официальный выход смартфон OnePlus 8 Pro намерены презентовать в ближайшее время.
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