 

Новый смартфон OnePlus 8 Pro засветился в базе данных бенчмарка

24.03.2020, 19:05, Новости дня

Сегодня стало известно о готовящемся к выходу новом смартфоне OnePlus 8 Pro, параметры которого уже опубликовали в базе AI ​​Benchmark.

Вместе с тем новый смартфон обладает мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 865, который функционирует с обновленным видеоадаптером Adreno 650. В числе значимых отличий от остальных смартфонов здесь указаны 12 гигабайт оперативной памяти, а также до 512 гигабайт постоянной памяти.

Кроме того, новый смартфон получил 6,65-дюймовый дисплей с высоким разрешением и усиленный аккумулятор 4500 мАч. Основная камера имеет три объектива с главным датчиком 64 мегапикселя. Передняя камера получила одинарный модуль на 32 мегапикселя. Официальный выход смартфон OnePlus 8 Pro намерены презентовать в ближайшее время.



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