 

Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с “Металлургом”

24.03.2020, 19:04, Новости дня

Сергей Мозякин отказался от подписания контракта с магнитогорским "Металлургом". Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом.

Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился. Клуб был готов предложить олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону мира новое соглашение, но нападающего не устроило предложение "Магнитки".

Вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков подтвердил Чемпионат.com, что Мозякин покидает клуб и выразил ему благодарность за время, проведенное в клубе. Мозякин выступал за уральцев с 2011 года. За это время дважды становился обладателем Кубка Гагарина.



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