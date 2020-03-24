Мнение: Замедление мирового роста, ожидаемый обвал Германии и тихая гавань России

24.03.2020, 18:54, Разное

1. Аналитики ожидают, что рост глобальной экономики по тогам года окажется лишь немногим выше нуля. Эксперты американского «Института международных финансов» (IIF) заявили, что 30% мирового хозяйства уже в рецессии, а также снизили прогноз глобального роста с 1,6% до 0,4%, намекнув при этом, что в условиях сложившейся неопределённости дальнейшие прогнозы могут быть ещё хуже:

https://www.rbc.ru/economics/20/03/2020/5e7374ec9a7947ca8df6cef7

В США, как я ранее уже писал, ожидается грандиозный спад, по крайней мере по итогам второго квартала. В попытке предотвратить худшее развитие событий, ФРС США решила использовать «финансовую атомную бомбу» – меры стимулирования на общую сумму в несколько триллионов долларов:

https://lenta.ru/news/2020/03/23/bomb/

Новая программа включает сразу несколько мер поддержки экономики. Среди них неограниченная объемами покупка государственных и ипотечных облигаций, находящихся на балансах коммерческих банков; кредитные линии банкам, направленные на целевые займы отдельным отраслям и пострадавшим от коронавируса предприятиям.

Ожидается, что меры позволят снизить ставки для конечных получателей кредитов. В частности, наиболее пострадавший бизнес сможет рассчитывать на кредиты под 3,75 процента годовых. Также особые условия будут предоставляться гражданам, нуждающимся в рефинансировании образовательных, автомобильных и некоторых других видов кредитов.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин объявлял о беспрецедентных мерах поддержки экономики от ФРС. Они предполагали закупку ценных бумаг на четыре триллиона долларов. Как будут соотноситься эти две программы, пока не уточняется.

От успеха действий ФРС во многом будет зависеть состояние мировой экономики. К сожалению, сейчас Америку клюют сразу несколько чёрных лебедей — и коронавирус, и нефтяная война, и проблемы в других странах, и продолжающееся разрушение биржевых пузырей. Уже ясно, что Федрезерв готов заливать пожар деньгами, не думая даже о минимальных приличиях, однако в 2020 году и этого может оказаться недостаточно.

Впрочем, прямо сейчас хоронить доллар ещё рано. Подождём, пока ставки опустятся дальше и достигнут минус 3, минус 5 процентов годовых. Вот в этот момент нужно будет начинать волноваться.

2. Германия может пострадать даже сильнее США:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/loss/

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах. По прогнозам ведущих исследовательских институтов страны, снижение ВВП Германии составит вплоть до 9 процентов, пишет Reuters.

Институт мировой экономики (IfW) в своем исследовании предупредил, что экономический спад может составить от 4,5 до 9 процентов ВВП по итогам года.

Институт экономических исследований (Ifo) прогнозирует спад как минимум на 1,5 процента. Негативный сценарий предполагает снижение на 6 процентов.

Прогноз Немецкого института экономических исследований (DIW) наиболее позитивен из всех. Аналитики предсказывают сокращение ВВП на 0,1 процента, но уточняют, что расчет может не сработать, если рецессия растянется по времени на больший срок, чем ожидалось.

Для России крах Германии может оказаться куда более болезненным, чем крах США. Германия — важный наш торговый партнёр.

В довершение всех проблем, на карантин и удалённую работу была отправлена лидер страны, канцлер Ангела Меркель, поскольку у сделавшего ей прививку врача обнаружили коронавирус:

https://www.rbc.ru/society/22/03/2020/5e77aec49a7947d711d6640b

Если в условиях кризиса Германия окажется обезглавлена или её высшая власть не сможет полноценно функционировать, немцам в этом году не позавидуешь.

3. Между тем, Россия, согласно оптимистически настроенным американским экспертам, может стать самой настоящей тихой гаванью в условиях коллапса ЕС и США. Нам пока прогнозируют положительный экономический рост в этом году (хотя он тоже, разумеется, снизится):

https://lenta.ru/news/2020/03/19/zamedlenie/

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год с 2 до 1 процента. Об этом говорится в материалах на сайте агентства.

Аналитики считают, что глобальный экономически спад, обрушение нефтяных цен и распространение коронавируса негативно отразятся на российском экспорте и внутреннем спросе. Прогноз роста мировой экономики на 2020 год Fitch снизило с 2,5 до 1,3 процента.