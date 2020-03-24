Правительство поручило составить перечень аэропортов для рейсов из стран с коронавирусом

24.03.2020, 18:53, Новости дня

Минтрансу и Минобороны поручено представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, информирует кабинет министров.

«Минтрансу РФ во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на основе поступающей из МИДа РФ и Роспотребнадзора информации организовать вывоз российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», – говорится в тексте поручений на сайте правительства.

МИД также должен сформировать списки российских граждан, которые желают вернуться в Россию из-за границы, с указанием их ФИО, гражданства, текущего места расположения и т.д. Инфоромацию МИД должен ежедневно доводить до Минтранса России, Роспотребнадзора, Минздрава России, МВД России, ПАО «Аэрофлот».

Окончательные списки тех, кто планирует вернуться в Россию, должны быть сформированы не позднее 26 марта 2020 года.

Кроме того, МИД должен представить в Минтранс и Росавиацию информацию об иностранных государствах, в ближайшее время планирующих ограничить воздушные перевозки.

«Минтрансу РФ проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года», – говорится в сообщении.

Также до 24 марта Минтранс и Минфин должен внести проект документа о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства для компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан из иностранных государств.

Отдельные поручения касаются вывоза россиян с Украины и из Египта.

«Минтрансу РФ совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ РФ организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 25 марта 2020 года», – говорится в тексте поручений.

«Минтрансу РФ организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги. О результатах доложить в правительство Российской Федерации в срок до 25 марта 2020 года», – также говорится в документе.

Кроме того, Ростех, Минпромторг, Роспотребнадзор и Минтранс должны оценить техническую готовность аэропорта Жуковский к приему авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Минтранс также должен вместе с Минобороны подготовить и представить в правительство перечень аэропортов, в которых возможно организовать прием авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией. Также ведомство должно проработать с Роспотребнадзором возможность размещения вернувшихся граждан в объектах вблизи аэропортов.

«Правительству Москвы во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Роспотребнадзором проработать вопрос организации доставки (автобусами) российских граждан, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, до близлежащих регионов», – отмечается в документе.

Роспотребнадзор также должен представить в Минтранс информацию о наличии в регионах обсервационных стационаров (с указанием мест их расположения), которые могут одномоментно приять большое количество вернувшихся людей.

Ранее сообщалось, что регионам поручено из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.