 

В продажу появились умные часы Oppo Watch по сниженной цене

24.03.2020, 18:53, Разное

Еще несколько недель назад китайские разработчики из OPPO Electronics Corporation представили новую модель смарт-часов Oppo Watch. Уже 23 марта первые экземпляры появились на рынке по сниженной стоимости.
До появления на рынке эксперты называли модель одной из лучших в своем сегменте, к тому же, часы оснащены и операционной системой Android. В Китае на данный момент девайс доступен за 212 долларов и 282 доллара – модификации разнятся исключительно размерами. В первые 24 часа продаж доступна скидка – новинку можно купить всего лишь за 197 долларов. Дизайн Oppo Watch многим может напомнить оформление Apple Watch.

Аппаратной основой смарт-часов является платформа SoC Snapdragon Wear 2500, также стоит выделить наличие изогнутого AMOLED-дисплея и 1 Гб ОЗУ. Количество постоянной памяти составит 8 Гб, включена поддержка модулей eSIM и NFC. На одном заряде устройство проработает более 40 часов в автономном режиме, и около 3 недель в режиме энергосбережения.



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