 

Курды согласились прекратить огонь для борьбы с коронавирусом

24.03.2020, 18:53, Новости дня

На фоне борьбы с коронавирусом курдские формирования, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), согласились прекратить огонь, чтобы сосредоточить все усилия на борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что командование СДС приняло такое решение в ответ на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который сообщил о необходимости перемирия во всех вооруженных конфликтах на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.



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