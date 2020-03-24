Курды согласились прекратить огонь для борьбы с коронавирусом
24.03.2020, 18:53, Новости дня
На фоне борьбы с коронавирусом курдские формирования, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), согласились прекратить огонь, чтобы сосредоточить все усилия на борьбе с распространением COVID-19.
Отмечается, что командование СДС приняло такое решение в ответ на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который сообщил о необходимости перемирия во всех вооруженных конфликтах на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.
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