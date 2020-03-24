 

Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам

24.03.2020, 18:53, Новости дня

Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.

«Минтруду РФ совместно с Минфином РФ проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 «Карантин») работающим лицам в возрасте 65 лет и старше», – говорится в поручении на сайте правительства.

Минздраву поручено проработать вопрос использования для больных коронавирусом лекарств вне показаний по инструкции с указанием эффективности.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.



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