Солнечная система возникла спустя 100 млн лет

24.03.2020, 18:53, Разное

Прежде считалось, что Солнечная система получила нынешние свойства в итоге турбулентности, произошедшего спустя 700 миллионов лет после ее формирования. Последние исследования «снизили» этот показатель всего до 100 миллионов лет.

Поведенные специалистами из Бразилии исследование предоставляет убедительные доказательства более ранней структуры. Известно, что Сатурн, Юпитер, Нептун и Уран возникли из пыли и газа на более компактных орбитах. Юпитер выполнял тогда три оборота вокруг Солнца, а Сатурн всего лишь два. Все эти объекты попали в данную синхронность, спровоцированную действием первичного газового диска и гравитацией планет.

Во внешней сфере Солнечной системы имелось немалое количество планетезималей за границами орбиты Нептуна и Урана. Эти объекты служили своеобразными строительными материалами спутников, астероидов и комет. Данный внешний диск нарушал равновесие гравитации ранней Солнечной системы. Общая система была нарушена, возник хаос, где огромные планеты взаимодействовали бурно и вырабатывали вещество, выбрасывая в космос. Выяснили эксперты из Сан-Паулу, что лунные каменные глыбы миссии «Аполлон» сформировались в итоге крупного столкновения. Если бы они появились в связи с нестабильностью поздней Солнечной системы, то исследователи доказали бы факт столкновения.

Астрономы называют Солнечную систему планетной системой с центральной звездой Солнцем, а также всеми обычными космическими объектами, которые вращаются вокруг этого светила. Она образовалась почти 4,5 миллиарда лет назад при гравитационном сжатии незначительной части огромного межзвездного облака из газа и пыли. Оно могло иметь размеры всего лишь в несколько световых лет и являлось прародителем нескольких звезд. Люди с профессиональной точки зрения принялись изучать Солнечную систему еще в начале XVII столетия, когда Галилео Галилей открыл благодаря своему телескопу четыре крупных спутника Юпитера.