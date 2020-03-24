Генсек ООН заявил о необходимости беспрецедентных мер для борьбы с коронавирусом

24.03.2020, 18:48, Новости дня

Глава ООН Антониу Гутерриш в своем письме в адрес G20 заявил, что проблема коронавируса потребует беспрецедентных мер, необходим план «военного времени» в условиях гуманитарного кризиса.

Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить ограничения, мешающие доставке медицинского оборудования и лекарств в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Гутерриш также призвал лидеров G20 к отмене санкций, которые мешают доставлять продовольствие, медицинскую помощь и предметы первой необходимости в разные страны.

Глава ООН призвал глав стран «двадцатки» выработать механизм реагирования под эгидой Всемирной организации здравоохранения для борьбы с последствиями коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что РФ готовится к участию в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.