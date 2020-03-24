Мнение: Антикризисное управление

24.03.2020, 18:46, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

Собянин, кстати – не только мэр Москвы, но и руководитель спецгруппы при Госсовете, которая и координирует работу по борьбе с эпидемией. В данном случае называть Собянина мэром Москвы некорректно – его выступление и доклад Путину был именно в качестве главного по эпидемии.

Просьба Собянина, как главного по эпидемии, чтобы Путин дал команду своей администрации, которая должна будет взять на контроль реальную картину распространения эпидемии, сама по себе говорит о полномочиях штаба по борьбе с этой самой эпидемией. Это не штаб, а просто группа общественников, которые могут в лучшем случае обратить на что-то внимание. Реальных рычагов и полномочий у нее нет. Чтобы что-то сделать, она может только просить – но уж точно не приказывать. Если это антикризисное управление, то его уровень – даже обсуждать нечего.

Второй момент. Выясняется, что кроме Москвы, никто ситуацией не владеет. Потому и звучит просьба брать на контроль. Возникает вполне резонный вопрос – получается, что официальная статистика в полтысячи заболевших оторвана от реальности? Если кроме как в Москве, никто ничего не знает, то и статистика из-за пределов Москвы – никакая.

Пока из выступления Собянина можно понять главное: что-то происходит, но вот что – никто толком не знает.