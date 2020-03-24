TV5 Monde – в Индии без предупреждения ввели карантин для сдерживания коронавируса

24.03.2020, 18:37, Новости дня

Власти Нью-Дели и нескольких других индийских штатов решили после пробного комендантского часа ввести полный карантин до конца марта, не дав жителям времени на подготовку, передаёт TV5 Monde. Хотя администрация и эксперты оптимистично оценивают ситуацию с коронавирусом, большая плотность населения и множество людей за порогом бедности делают из страны бомбу замедленного действия.

Для Нью-Дели сегодня выдалось трудное утро. Пустынные улицы, закрытые магазины… Это картина столицы на карантине, в которой 22 миллиона жителей оказались запертыми у себя дома, не успев подготовиться. Вчера вечером после того, что должно было стать одним-единственным днём с комендантским часом, руководители столицы сделали заявление и продлили его действие до 31 марта. Многие штаты Индии последовали их примеру.

АРВИНД КЕДЖРИВАЛ, главный министр Нью-Дели: Если мы вводим эти меры, то это потому, что мы должны прервать распространение коронавируса. Если этот метод поможет нам спасти по крайней мере 10 или 20 человек, оно того стоит.

Этот резкий поворот объясняется растущим числом заболевших: 110 человек на прошлой неделе, 415 сегодня, в том числе 7 жертв. Индия — это 1,3 миллиарда жителей, поэтому государство опасается крупномасштабного заражения. До настоящего времени для сдерживания эпидемии страна делала ставку на закрытые границы, приостановку выдачи виз, а также на дешёвые маски и антибактериальный гель.

МРИДУЛ АГГАРВАЛ, аптекарь: Раньше мы их продавали за 40 евроцентов, но правительство нас заставило впредь продавать их максимум за 12 центов. Тех, кто будет продавать дороже, чем за12 центов, может задержать полиция.

На настоящий момент в Индии протестировали только 17 тысяч человек, поэтому сложно точно сказать, какая в стране ситуация, однако власти и учёные обнадёживают.

ДИПАНДЖАН РОЙ, эпидемиолог: Я очень оптимистично настроен. На самом деле мы можем позаботиться о тяжёлых случаях. Мы самые крупные производители дженериков в мире, которые также самые дешёвые. И у нас есть квалифицированный и незанятый медперсонал. Но каждый индийский житель должен сыграть свою роль, чтобы не распространять эпидемию.

Однако похоже, что карантин в Индии имеет свои пределы: 700 миллионов человек здесь живут в бедности и тесноте. Это вполне может сделать из Индии следующую коронавирусную бомбу замедленного действия.

Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года.