Три рецепта блюд из гречки для карантина

24.03.2020, 18:31, Разное

Гречотто с белыми

грибами (ресторан LESNOY)

от бренд-шефа Restaurants by Crocus Group Сергея Батукова

Ингредиенты (на одну

порцию):

Гречка – 150 граммов

Белые грибы – 100 гр.

Масло растительное – 85 граммов

Лук репчатый – 30 граммов

Чеснок – 3 грамма

Кинза – 10 граммов

Лук сибулет – 5 граммов

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1

Гречку отвариваем до готовности в

подсоленной воде.

Шаг 2

Отдельно обжариваем на растительном

масле до полуготовности белые грибы с репчатым луком и чесноком. Белые грибы

можно заменить шампиньонами.

Шаг 3

За пять минут до готовности, добавляем

к грибам гречку, соль, перец и рубленные листья кинзы.

Шаг 4

2-3 грибочка можно обжарить отдельно,

разрезанными пополам или крупными кусочками для украшения готового блюда.

Шаг 5

При подаче гречку с грибами выкладываем

на тарелку, добавляем рубленный лук сибулет и листья кинзы.

Карельские калитки

от шеф-повара ресторана Ruski Александра Волкова-Медведева

Ингредиенты:

Тесто:

Ржаная

мука – 300 граммов

Пшеничная

мука – 100 граммов

Вода

– 100 граммов

Соль

– 5 граммов

Сахар

– 5 граммов

Дрожжи

живые – 5 граммов

Начинка

гречневая:

Гречка

вареная – 300 граммов

Яйцо

сырое – 5 штук

Соль

– 4 граммов

Зеленый

лук – 30 граммов

Способ приготовления

Шаг

1

Тесто

замешиваем, убираем на пол часа под пленку.

Шаг

2

Берем

тесто и раскатываем лепешку кругом, по центру помещаем начинку. Делаем форму

лодочки, заканчиваем углы щипковыми движениями. На одну калитку идет 50 граммов теста

и 70 граммов начинки.

Шаг

3

Выкладываем

на противень. Запекаем калитки в духовке при высокой температуре 250 градусов 10

минут.

Грибной суп с гречкой

от шеф-повара ресторанов

“Джонджоли” Русико Шаматава

Ингредиенты:

Грибы белые – 200 граммов

Лук репчатый – 1 штука

Морковь – 1 штука

Картофель – 2 штуки

Овощной бульон – 1 литр

Растительное масло – 2 ст.ложки

Перец – щепотка

Соль – щепотка

Гречка – 50 граммов

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

Шаг 1

Нашинковать лук, порезать

морковь и картофель на мелкие кубики.

Шаг 2

Разогреть на сковороде

растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить

морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

Шаг 3

Налить в кастрюлю овощной

бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно

снимая пенку. Посолить и поперчить.

Шаг 4

Добавить порезанные кубиком

белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.

Шаг 5

Отварить гречку. Укроп мелко

порезать.

Шаг 6

Вылить суп в тарелку, добавить

гречку, а сверху посыпать укропом.