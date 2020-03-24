 

Три рецепта блюд из гречки для карантина

24.03.2020, 18:31, Разное

Гречотто с белыми
грибами (ресторан LESNOY) 

от бренд-шефа Restaurants by Crocus Group Сергея Батукова

Ингредиенты (на одну
порцию):

Гречка – 150 граммов

Белые грибы – 100 гр.

Масло растительное – 85 граммов

Лук репчатый – 30 граммов

Чеснок – 3 грамма

Кинза – 10 граммов

Лук сибулет – 5 граммов

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1

Гречку отвариваем до готовности в
подсоленной воде.

Шаг 2

Отдельно обжариваем на растительном
масле до полуготовности белые грибы с репчатым луком и чесноком. Белые грибы
можно заменить шампиньонами.

Шаг 3

За пять минут до готовности, добавляем
к грибам гречку, соль, перец и рубленные листья кинзы.

Шаг 4

2-3 грибочка можно обжарить отдельно,
разрезанными пополам или крупными кусочками для украшения готового блюда.

Шаг 5

При подаче гречку с грибами выкладываем
на тарелку, добавляем рубленный лук сибулет и листья кинзы.

Карельские калитки

от шеф-повара ресторана Ruski Александра Волкова-Медведева

Ингредиенты:

Тесто:

Ржаная
мука – 300 граммов

Пшеничная
мука – 100 граммов

Вода
– 100 граммов

Соль
– 5 граммов

Сахар
– 5 граммов

Дрожжи
живые – 5 граммов

Начинка
гречневая:

Гречка
вареная – 300 граммов

Яйцо
сырое – 5 штук

Соль
– 4 граммов

Зеленый
лук – 30 граммов

Способ приготовления

Шаг
1

Тесто
замешиваем, убираем на пол часа под пленку.

Шаг
2

Берем
тесто и раскатываем лепешку кругом, по центру помещаем начинку. Делаем форму
лодочки, заканчиваем углы щипковыми движениями. На одну калитку идет 50 граммов теста
и 70 граммов начинки.

Шаг
3

Выкладываем
на противень. Запекаем калитки в духовке при высокой температуре 250 градусов 10
минут.

Грибной суп с гречкой

от шеф-повара ресторанов
“Джонджоли” Русико Шаматава

Ингредиенты:

Грибы белые – 200 граммов

Лук репчатый – 1 штука

Морковь – 1 штука

Картофель – 2 штуки

Овощной бульон – 1 литр

Растительное масло – 2 ст.ложки

Перец – щепотка

Соль – щепотка

Гречка – 50 граммов

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

Шаг 1

Нашинковать лук, порезать
морковь и картофель на мелкие кубики.

Шаг 2

Разогреть на сковороде
растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить
морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

Шаг 3

Налить в кастрюлю овощной
бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно
снимая пенку. Посолить и поперчить.

Шаг 4

Добавить порезанные кубиком
белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.

Шаг 5

Отварить гречку. Укроп мелко
порезать.

Шаг 6

Вылить суп в тарелку, добавить
гречку, а сверху посыпать укропом.



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