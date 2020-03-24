 

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию коронавируса

24.03.2020, 18:30, Разное

России необходимо подготовиться к любым сценариям развития обстановки с коронавирусом, включая и к такой, какая наблюдается на территории Италии. Такое заявление сделал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
В общении с посетившим клинику Владимиром Путиным медик заявил о необходимости отработать итальянский сценарий в случае сильного всплеска заболевания. Также он сказал, что Москва уже идет данным путем. Проценко также отметил, что больница в столичной Коммунарке может трансформироваться, если численность пациентов резко увеличится. Имеющиеся 606 коек он готов переоборудовать в 190 реанимационных. Персонал сейчас запускает аппараты искусственной вентиляции легких, а общая работа превращается учреждение в большой центр, в который собираются специалисты значимых компетенций. По мнению Дениса Проценко, если РФ пойдет по корейскому и китайскому пути по противодействию инфекции, продвижение которого прекратят вскоре, то медики будут довольны проделанной работой.

Главврач назвал два сценария развития опасной эпидемии. Так, в случае с китайским методом распространение пойдет на спад уже в мае. Если страна пойдет по итальянскому пути, то сентябрь можно будет считать «хорошей историей».

Президент РФ Владимир Путин побывал в медицинском центре «Новомосковский» в поселке Коммунарка, где сосредоточены почти половина отечественных пациентов с диагнозом коронавирус. В процессе визита лидер Кремля попросил главного врача высказать собственную точку зрения на проведение борьбы с пандемией в пределах России.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Гаджеты: Смартфон ZTE Axon 11 порадует любителей качественной фото и видеосъемки

23.03 / Обнаженная Мадонна в ванне с цветами рассуждает о коронавирусе

10.03 / Мнение: О политическом будущем Владимира Путина

19.03 / Остается молиться: врачи спасают главу Большого театра от коронавируса

27.02 / Следственный комитет возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко

17.02 / Xiaomi выпустила новинку Mi Outdoor Bluetooth Speaker по демократичной цене

12.03 / Мнение: Новая команда

22.03 / Милое ретро: Елизавета II и принц Чарльз поделились архивными фото в честь Дня матери

11.03 / Мнение: Женское преимущество

14.02 / Илья Лагутенко рассказал об отмене премьеры клипа «Карнавала.нет» из-за ухода Бориса Ельцина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска