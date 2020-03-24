 

Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию коронавируса

24.03.2020, 18:30, Разное

России необходимо подготовиться к любым сценариям развития обстановки с коронавирусом, включая и к такой, какая наблюдается на территории Италии. Такое заявление сделал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
В общении с посетившим клинику Владимиром Путиным медик заявил о необходимости отработать итальянский сценарий в случае сильного всплеска заболевания. Также он сказал, что Москва уже идет данным путем. Проценко также отметил, что больница в столичной Коммунарке может трансформироваться, если численность пациентов резко увеличится. Имеющиеся 606 коек он готов переоборудовать в 190 реанимационных. Персонал сейчас запускает аппараты искусственной вентиляции легких, а общая работа превращается учреждение в большой центр, в который собираются специалисты значимых компетенций. По мнению Дениса Проценко, если РФ пойдет по корейскому и китайскому пути по противодействию инфекции, продвижение которого прекратят вскоре, то медики будут довольны проделанной работой.

Главврач назвал два сценария развития опасной эпидемии. Так, в случае с китайским методом распространение пойдет на спад уже в мае. Если страна пойдет по итальянскому пути, то сентябрь можно будет считать «хорошей историей».

Президент РФ Владимир Путин побывал в медицинском центре «Новомосковский» в поселке Коммунарка, где сосредоточены почти половина отечественных пациентов с диагнозом коронавирус. В процессе визита лидер Кремля попросил главного врача высказать собственную точку зрения на проведение борьбы с пандемией в пределах России.



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