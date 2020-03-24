Российские санатории могут перепрофилировать для лечения больных коронавирусом

24.03.2020, 18:30, Новости дня

Минтруд представит предложения по приостановке организации санаторно-курортного лечения некоторых категорий граждан в 2020 году, заявили в оперштабе по коронавирусу.

«Минтруду РФ совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Роспотребнадзор, в свою очередь, обязали проработать возможность использования санаторно-курортных организаций для лечения больных коронавирусом. Предложения необходимо представить до 24 марта.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса, большинство из них – в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.