 

В Британии заявили о худшем кризисе в нефтяной индустрии за 100 лет

24.03.2020, 18:30, Новости дня

Нефтяная индустрия переживает самый тяжелый за последние 100 лет кризис, заявили аналитики издания Financial Times.

В скором времени уровень общемирового потребления нефти и нефтепродуктов может снизиться на 10-25%, уверены аналитики газеты, передает ТАСС.

В обычное время мир потребляет порядка 100 млн баррелей в день. Причинами спада могут стать приостановка производств по всему миру, прекращение авиасообщения и закрытие границ.

Вторым фактором стало падение цен на нефть после того, как РФ и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта.

Цена нефти марки Brent упала вдвое за пару недель. Аналитики отметили, что такой обвал может произойти снова, и цена может рухнуть ниже 10 долларов за баррель.

В подобных условиях за несколько месяцев мировые нефтехранилища переполнятся, мощности супертанкеров, используемых в качестве допхранилищ, также могут исчерпать себя к концу лета.

Мировые нефтяные компании также переживают сильные потери. Акции британской компании BP потеряли порядка 50% своей стоимости, Exxon Mobil за шесть лет потеряла 70% своей рыночной стоимости.

Ранее банковская группа Julius Baer сообщила, что Саудовская Аравия, пытаясь «наказать» Россию снижением цен на нефть, ведет американские компании по добыче сланцевой нефти к дефолту.



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