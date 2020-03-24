«Лаборатория Касперского» выявила новую опасную кампанию

24.03.2020, 18:30, Разное

Сотрудники «Лаборатории Касперского» выявили целевую кампанию по продвижению троянца Milum. Благодаря ему киберзлоумышленники способны дистанционно управлять устройствами в различных фирмах, в том числе и промышленных.

Самыми сложными угрозами в IT являются целевые кибератаки. Часто хакеры получают тайно увеличенный доступ к серверам для предотвращения ее нормальной работы или обычной кражи контента. Такие кампании разрабатываются лицами, у которых есть доступ к большим финансовым ресурсам, поэтому «Лаборатория Касперского» заинтересовалась Wildpressure.

К этому моменту специалисты получили только ряд похожих образцов троянца, не имеющие общего кода ни с одной известной АРТ-кампанией. Он умеет собирать разные данные с атакованного девайса, выполнять команды от личного оператора, обновляться до новой версии и другое. Сотрудники российской фирмы ничего не знают о возможных планах хакеров касательно вероятных ударов по тем или иным корпорациям, но пообещали следить за поведением Wildpressure.

Всем организациям, которые не хотят стать жертвами целевой атаки, в «Лаборатории Касперского» посоветовали придерживаться некоторых правил. Например, нужно убедиться в обновлении программного обеспечения в компании, а все работники знают об основах кибербезопасности, так как многие нападения данного рода стартуют с фишинга, а служба безопасности обладает доступом к актуальным сведениям об угрозах в IT.