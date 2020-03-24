Вторая россиянка заразилась коронавирусом на Кубе

24.03.2020, 18:30, Новости дня

Гражданка России, прибывшая в середине марта на Кубу, помещена в местную больницу по причине заражения коронавирусом, информирует Минздрав республики.

«Подтверждено заражение коронавирусом <…> у гражданки РФ в возрасте 60 лет, – говорится в заявлении ведомства. – Она прибыла в страну 15 марта из Доминиканской Республики. 18 марта проявились симптомы коронавируса», передает ТАСС.

Напомним, на этой неделе россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе в критическом состоянии. В РФ число случаев заражения коронавирусом достигло 495.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.