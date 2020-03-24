 

Джиган сделал подарок бразильской копии Оксаны Самойловой

24.03.2020, 18:30, Разное

Рэп-исполнитель Джиган после возвращения из США организовал вечеринку у себя дома. Он пригласил в гости бразильскую модель Габриэллу да Силва. Перед ней он встал на колено и преподнес подарок.
Супруг российской модели Оксаны Самойловой, вернувшись из Майами, решил не соблюдать карантинный режим и позвал к себе друзей, которыми оказались музыкант MC Gringo и бразильская исполнительница Габриэлла да Силва. В той комнате, где присутствовала троица, играла дочь Джигана Ариэла, которая нарядилась сама и одела гостью, украсив волосы уборами из перьев, а волосы цветными широкими воротниками.

В личном микроблоге Габриэлла да Силва опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировано, как Джиган вручает ей подарок, опустившись при этом на одно колено. «Прекрасной королеве Ваканды», – заявил. Внешне бразильская знаменитость очень напоминает Оксану Самойлову, жену рэпера. У нее тоже подтянутое телосложение и схожие черты лица. Основное отличие девушек цвет волос: у бразильской гостьи они более светлые, нежели у брюнетки Самойловой.

Не так давно супруги вернулись из США, где первоначально хотели прожить один год. Рэпер не совсем правильно вел себя, по мнению подписчиков, попал в наркологическую больницу, но вскоре смог вновь оказаться со своей семьей. Некоторые фолловеры порекомендовали его жене развестись с музыкантом и требовать от него алименты на содержание родных детей.

Габриэлла да Силва певица из Бразилии. Еще с детских лет она принимала участие в разных передачах, выступлениях и шоу. В 12-летнем возрасте начала давать концерты в Рио-де-Жанейро, а спустя год подписала контракт со звукозаписывающей студией. В 2008 году вышла замуж за бизнесмена из РФ Виталия Чекулаева, познакомившись с ним во время российских гастролей.



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