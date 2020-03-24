 

Фаучи: некоторые высказывания Трампа о коронавирусе могут привести к «недопониманию»

24.03.2020, 18:28, Новости дня

Ведущий эксперт администрации по инфекционным заболеваниям отмечает, что некоторые комментарии президента Дональда Трампа в ходе брифингов по коронавирусу «могут привести к некоторому недопониманию» относительно имеющихся фактов.

Глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи в последнее время стал знаковой фигурой благодаря ежедневным брифингам Белого дома, посвященным пандемии нового коронавируса.

В интервью журналу Science Фаучи отметил, что, хотя у него нет разногласий с президентом по существу, некоторые вещи он сформулировал бы по-другому.

«У него своя манера, свой стиль. Но в существенных вопросах он прислушивается к тому, что я говорю», – сказал эксперт.

При этом, по словам Фаучи, он мало что может поделать, когда Трамп допускает неточности в своих заявлениях.

«Я же не могу просто подскочить к микрофону и оттолкнуть его. Сказал так сказал. Постараемся исправить это в следующий раз», – говорит он.

Так, на пресс-конференции на прошлой неделе Трамп ошибочно заявил, что Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов одобрило применение противомалярийного препарата для лечения пациентов с коронавирусом.

В понедельник организация Banner Health в штате Аризона сообщила о смерти мужчины, проглотившего добавку, которая используется для очистки аквариумов и также содержится в препарате, о котором говорил Трамп. Жена этого человека находится в критическом состоянии.

Фаучи также отметил, что никогда не назвал бы коронавирус «китайским вирусом», как часто делает Трамп в ходе пресс-брифингов.

По словам эксперта, ему несколько некомфортно из-за того, что на брифинги собирается относительно большое количество людей – как выступающих, так и журналистов.

«Я все время спрашиваю, нельзя ли проводить пресс-конференции в виртуальном режиме. Пока нет. Но, когда имеешь дело с Белым домом, иногда приходится повторять по два, три, четыре раза, и только тогда что-то сдвинется. Так что я буду продолжать настаивать».

Фаучи также рассказал, что вице-президент Майк Пенс, возглавляющий рабочую группу по борьбе с коронавирусом, отстаивает сохранение дистанции между людьми значительно более жестко, чем Трамп.

По словам Фаучи, пока рано говорить о том, почему США оказались плохо подготовлены к эпидемии. Сегодня, отметил он, главное следовать базовым рекомендациям по сдерживанию распространения вируса, при этом сохраняя баланс в том, что касается более жестких мер.

«Существует компромисс. Если полностью завалить экономику и нарушить инфраструктуру, можно спровоцировать проблемы со здоровьем, непредвиденные последствия для людей, которым нужно куда-то добраться, а они не могут. Нужно действовать по мере возможностей», – подчеркнул Фаучи.



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