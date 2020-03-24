Из-за коронавируса инвесторы вывели около $83 млрд с развивающихся рынков – МВФ

24.03.2020, 18:25, Новости дня

С начала финансового кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, инвесторы вывели с развивающихся рынков около $83 млрд. Об этом 23 марта заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам телефонных переговоров с министрами финансов стран “Большой двадцатки”. Стенограмма ее выступления опубликована на сайте МВФ.

“Инвесторы уже вывели $83 млрд с развивающихся рынков с начала кризиса, что является крупнейшим когда-либо зафиксированным оттоком капитала. Мы особенно обеспокоены тем, что страны с низким уровнем дохода сейчас в бедственном положении. Это вопрос, над которым мы тесно работаем совместно со Всемирным банком”, – сказала она.

По прогнозу Георгиевой, в 2020 году мировую экономику ждет рецессия, “такая же, как во время мирового финансового кризиса [2008 года] или хуже”.

“Но мы ожидаем оздоровления экономики в 2021 году. Чтобы достичь этого, первостепенное внимание следует уделять поддержке и укреплению систем здравоохранения по всему миру. Экономическое воздействие будет серьезным, но чем быстрее вирус остановится, тем быстрее восстановится экономика”, – подчеркнула директор МВФ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 390 тыс., умерло 17,2 тыс. человек, выздоровели около 103 тыс. человек.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать “черным лебедем” для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.