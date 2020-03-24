Нардеп Вельможный заявил, что коронавирусом заразился его сын, у политика диагноз не подтвержден

24.03.2020, 18:25, Новости дня

Народный депутат Украины, член группы “Довіра” Сергей Вельможный подтвердил “Обозревателю” 24 марта, что у его сына выявили коронавирус.

22 марта об этом сообщила “Украинская правда”.

Политик рассказал, что сам прошел три теста, все показали отрицательный результат, но все еще находится под подозрением, поскольку у него держится температура 37,5°.

Депутат присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта. На заседание, которое может состояться 26 марта, он сказал, что не собирается.

“На заседании не буду по состоянию здоровья. Проводить нужно с мерами безопасности, чтобы принять важные законы и перейти работать дистанционно”, – считает нардеп.

Вельможный с сыном находятся в инфекционном отделении Александровской больницы в Киеве.

На сегодняшний день официально коронавирус подтвержден у двух народных депутатов – члена группы “Довіра” Сергея Шахова и представителя фракции “Слуга народа” Руслана Горбенко.

Известно, что Шахов в начале марта вернулся из зарубежной поездки. Горбенко, по его словам, в последнее время за границей не был.

По информации “Украинской правды”, коронавирусом инфицировался и народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александр Лукашев. Он эту информацию публично не комментировал.

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что первый заболевший нардеп – Шахов – общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 390 тыс., из них более 103 тыс. выздоровели, а 17 241 человек умер. В Украине коронавирус подтвержден у 97 человек, трое из них скончались.