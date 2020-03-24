Зеленский попросил у Китая дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом

24.03.2020, 18:25, Новости дня

24 марта в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

“Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР. Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства”, – рассказали в пресс-службе.

Зеленский отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Кроме того, президент и посол обсудили возможности дальнейшего развития украинского-китайской торгово-экономического сотрудничества.

“Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 года составил $12,8 млрд и имеет перспективы к дальнейшему увеличению. Также Зеленский обсудил с послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов”, – добавили в пресс-службе.

В ночь на 23 марта в Украину из Китая доставили тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и другое. в Офисе президента сообщали, что тестов хватит на более чем 10 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели. В Китае колличество заболевавний пошло на спад, епицентр переместился в Европу.

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.