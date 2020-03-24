Российские авиакомпании за сутки вывезли 1,3 тыс. человек из семи стран

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24.03.2020, 18:16, Новости дня

Российские авиакомпании 23 марта вывезли 1,3 тыс. человек из семи стран с наиболее сложной ситуацией, сообщила Росавиация.

«23 марта из 7 стран, где сложилась наиболее сложная ситуация – Болгарии, Египет, Испания, Кипр, Марокко, Сербия и Франции – российскими авиакомпаниями доставлено 1355 человека, из них 57 иностранных граждан», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

24 марта на гуманитарном рейсе «Аэрофлота» из Лиссабона в Москву доставили 244 россиянина. По данному направлению рейс также планируется на 26 марта.

«Аэрофлот» из Ташкента в Москву привез 397 россиян; авиакомпанией «Сибирь» на чартерном рейсе из Тенерифе доставлено 181 россиян», – добавили в Росавиации.

При этом вывоз граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы затруднен из-за позиции властей этих стран, уточнили в ведомстве, информирует ТАСС.

«Принимаются меры для урегулирования данного вопроса», – подчеркнули в Росавиации.

Вопрос с возвратом россиян из Шарм-эш-Шейха и Хугарды остается на контроле Росавиации, Минтранса, МИД и Ростуризма, отметили в ведомстве.

Напомним, с понедельника, 23 марта, РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.



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