Наиболее глубокий ледник Денмен начал таять

24.03.2020, 18:09, Разное

Ледник Денмена представляет сильную климатическую угрозу. Его таяние способно усилиться и повысить уровень Мирового океана на полтора метра больше, нежели считалось до этого.

Прежде исследователи уже замечали, что антарктические ледники все быстрее тают, но большая часть их научных работ посвящалась западной части региона. Недавно специалисты из космического агентства NASA выявили новое «слабое место» в мире мерзлоты. Им оказался ледник Денмена толщиной 1,5 км и шириной 19 км, который заполняет собой 3,2-километровую впадину. Он в два раза глубже Большого каньона на территории США, и по мере таяния льда жидкость переходит в океан из этой впадины.

Благодаря информации, полученной от спутников, стало известно о риске ускорения скорости данного процесса из-за особенностей континентальной поверхности под Денманом. Это окажет воздействие на увеличение уровня Мирового океана, а морская теплая вода попадает вглубь покрова Антарктики. По словам исследователей, это способно спровоцировать эффект домино: остальные глыбы тоже начнут таять. Конфигурация ложа ледника превращает его в один из наиболее уязвимых в своей среде, что беспокоит ученых.

Западная часть Антарктики нагревается оперативнее, но в восточной части объем льда намного больше. Новая информация свидетельствует, что данные ледники не такие стабильные, как предполагалось прежде, и сейчас они являют собой сильную угрозу для климата Земли.