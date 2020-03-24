 

Актер Александр Збруев обратился к медикам с симптомами коронавируса

24.03.2020, 18:09, Разное

Один из старейших артистов легендарного Ленкома Александр Збруев простудился и обратился к врачам за помощью.На фоне разговоров о коронавирусе он решил пройти обследование.
К счастью, признаков серьезного заболевания у него не было обнаружено. Врачи не нашли оснований для госпитализации знаменитости, так как за границу он не выезжал и не контактировал с теми, кто там был недавно. Лечащий врач предложил актеру полечиться амбулаторно. Очевидно, к 31 марта здоровье его улучшиться, ведь в этот день Народный артист РФ отпразднует свой 82-й день рождения. Позади большое количество ролей в кино, среди них можно назвать фильмы «Ты у меня одна», «Большая перемена», «Северное сияние» и другие. Почти 60 лет отдано любимому Ленкому, на сцене которого сыграно огромное количество ролей. Актер продолжает радовать зрителей своим появлением на сцене,восхищая их мастерством, интеллигентностью, удивительным чувством стиля, вкусом и психологической точностью.

«Театр – это вся моя жизнь», — как-то произнес актер свою знаменитую фразу. Его коллега Дмитрий Певцов на юбилее Александра Викторовича Збруева сказал, что соотнести с ним цифру 80 нельзя, так как «он очень молодой человек».



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