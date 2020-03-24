 

Пожилым жителям Якутска окажут адресную помощь

24.03.2020, 18:08, Новости дня

Со вторника все жители Якутска и его пригородов, а также жители поселка Жатай старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Якутии.

«С 24 марта все жители города Якутска с пригородами и поселка Жатай старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении телеграм-канала «Якутия. Коронавирус. Оперштаб».

Таким людям окажут разовую адресную социальную помощь: 2 тыс. рублей после начала режима самоизоляции; 2 тыс. рублей по завершению самоизоляции при условии соблюдения режима.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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