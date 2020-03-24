В РФ закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

24.03.2020, 18:08, Новости дня

Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

Кроме того, регионам будет поручено на фоне распространения коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, передает РИА «Новости».

Также вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтрансу ежедневно докладывать о результатах вывоза россиян из-за границы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главам других регионов нужно готовиться к сложностям из-за распространения коронавируса. До этого он заявил, что реальной картины по заболеваемости в регионах нет.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса, большинство из них – в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.