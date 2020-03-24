Королева в опасности: у одного из работников Букингемского дворца диагностировали коронавирус

24.03.2020, 17:55, Разное

Не прошло и недели с того момента, когда королева Елизавета II обратилась к нации со словами поддержки в это непростое время, как пандемия коснулась и ее саму. По информации британского HELLO!, королева в понедельник покинула Букингемский дворец в преддверии Пасхи и своего дня рождения (21 апреля), чтобы провести несколько недель вдали от шумного Лондона вместе с супругом, принцем Филиппом. Несмотря на предпринятые меры защиты Ее Величества – в те несколько дней, что она провела во дворце, она общалась с крайне узким кругом лиц, – у одного из них диагностировали коронавирус. Заражение произошло на прошлой неделе и не проявляло никаких симптомов. Сейчас все сотрудники дворца, которые контактировали с ним, изолированы минимум на 14 дней.

Тест на коронавирус, взятый у работника, дал положительный результат, прежде чем королева уехала в Виндзор, графство Беркшир. Штат дворца насчитывает 500 человек, поэтому сложно предугадать, кого и на каком этапе это коснется,

– сказал источник из дворца, добавив, что имя заболевшего не будет разглашаться. Что касается замка Виндзор, туда 93-летняя королева и 98-летний принц отправились в сопровождении персонала из восьми человек, и больше на территорию замка никто не сможет пройти. О публичных выходах в ближайшее время в пресс-службе королевы ничего не говорится.

Ранее инсайдеры Daily Mirror сообщали, что принц Гарри особенно переживает за здоровье своей бабушки, дедушки и отца: и 71-летний принц Чарльз, и 93-летняя королева Елизавета II, и 98-летний принц Филипп входят в возрастную группу, для которой коронавирус особенно опасен. Королева Елизавета II в Букингемском дворце

Напомним, в середине марта британское издание The Sun сообщило, что 93-летняя королева Елизавета II переехала из Букингемского дворца за город из-за опасности заражения коронавирусом. Инсайдеры газеты уточнили, что “Ее Величество находится в добром здравии, но ее консультанты посчитали, что будет лучше на время уехать из Лондона”. Дворец принимает постоянный поток посетителей, в том числе политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. Но через пару дней Елизавета II вернулась во дворец и продолжила выполнять свои прямые обязанности в полном объеме, но на люди она стала выходить реже. В марте королева Великобритании отменила запланированные визиты на завод Bentley Motors и в обсерваторию Jodrell Bank в связи с пандемией. Принц Чарльз также отменил запланированные ранее визиты в Боснию, на Кипр и в Иорданию, прислушавшись к советам британского правительства.

Пандемия еще не изученного заболевания заставила многих, в том числе монархов, изменить свои планы и начать следить за контактами: так, принц Чарльз больше не пожимает руки при встрече, а внучка королевы, принцесса Беатрис, и ее жених Эдоардо Мопелли Моцци были вынуждены отказаться от пышного торжества в саду Букингемского дворца на несколько сотен гостей. Единственным монархом, у кого обнаружили данный вирус, стал князь Монако Альбер II. А у короля Испании Филиппа VI и его супруги, королевы Летиции, диагноз не подтвердился – они оба сдали тест после встречи с зараженным министром по вопросам равенства Ирен Монтеро (на тот момент она еще не знала, что больна, и во время приветствия поцеловала королеву в щеку), и его результат оказался отрицательным.