В РФ представлен бюджетный смартфон Oppo A31

24.03.2020, 17:53, Разное

Китайский бренд Oppo презентовал на российском рынке недорогой смартфон A31, который оснащается трехмодульной камерой. Его стоимость составляет 11 990 рублей.

Очередной мобильный девайс от популярного китайского производителя сооружен на платформе восьмиядерного чипсета MediaTek Helio MT6765 с графикой IMG PowerVR GE8320 и частотой до 2,3 ГГц. Стоит отметить присутствие в Oppo A31 4 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти, 3,5-мм аудиоразъем, порт MicroUSB, слот для карты памяти microSD емкостью до 256 Гб.

Новое мобильное устройство обладает сенсорным экраном на 6,5 дюйма, каплевидным вырезом в верхней части для селфи-камеры. Дисплей располагается на 89% лицевой стороны корпуса гаджета благодаря тонким рамкам. У Oppo A31 имеется тыловая тройная камера, которая поддерживает алгоритм искусственного интеллекта с главным модулем на 12 Мп и двумя датчиками на 2+2 Мп. Первый помогает осуществлять макросъемку на дистанции до 4 см, а второй отвечает за использование эффекта боке. Режим Dazzle Color помогает настроить необходимый цвет в камере. Параметры «фронталки» составляют 8 Мп, объем аккумулятора составляет 4230 мАч.

Функционирует новый смартфон Oppo A31 под управлением операционной системы ColorOS 6.1 на основе Android 9.0. Сканер отпечатков пальцев применяется для разблокировки пальцев, присутствует для той же цели опция распознавания лиц. Приобрести гаджет можно в онлайн-маркете компании в белом и черном цветах за 11 990 рублей.

Oppo является филиалом китайской корпорации BBK Electronics. Основана в 2001 году, бренд имеет регистрации в разных государствах планеты. Весной 2013 году Oppo появилась на рынке России.