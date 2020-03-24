Песков попросил уничтожить телефон, на который снимали Путина в Коммунарке

24.03.2020, 17:53, Разное

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, во время визита президента в больницу в Коммунарке попросил одного из медперсонала сделать несколько фото. После этого ликвидировать телефон.

Сегодня Владимир Путин проинспектировал лично больницу в Коммунарке, где проходят лечение больные с коронавирусом. Фото его защитного костюма опубликованные в сети. Дмитрий Песков попросил медперсонал уничтожить телефон, на который сделаны эти фото, после их отправки, потому что нет времени дезинфицировать.

Стоит отметить, что телефон, который требовалось уничтожить, как передает Лента, поход на один из аппаратов Samsung Galaxy. Его стоимость может составлять от 15 до 20 тысяч рублей.