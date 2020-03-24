Иванов назвал ошибкой сохранение СССР документов о ВОВ в тайне

24.03.2020, 17:53, Новости дня

Сохранение Советским Союзом многих архивных материалов о Второй мировой войне в тайне было ошибкой, сообщил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Сейчас, конечно, бывшие секретные документы архивов раскрываются гораздо легче и быстрее, чем это было в советское время. В советское время, я считаю, это была ошибка, что многие документы, которые могли бы подкрепить нашу позицию, мы держали в секрете и не публиковали. Я считаю это ошибкой. Это мое мнение», – передает его слова РИА «Новости».

В последнее время Минобороны РФ активно публикует архивные документы о Великой Отечественной войне, в том числе был опубликован пакт Молотова – Риббентропа и секретный протокол к нему, из-за которого СССР приписывают едва ли не ключевую роль в развязывании войны.

В Минобороны в феврале сообщали, что попытки представить СССР виновником начала Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией могут обернуться против Запада, так как тогда днем начала войны можно считать дату раздела Чехословакии с участием Польши в 1938 году.

В РФ планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.