 

В России представили бюджетный смартфон Realme C3

24.03.2020, 17:53, Разное

Смартфон Realme C3, уже некоторое время доступный на глобальном рынке, в скором времени появится в России. Бюджетный гаджет на старте продаж окажется ещё дешевле, чем предполагалось ранее.
Уже вскоре в РФ начнут продавать смартфон Realme C3. Главный конкурент Xiaomi в своём сегменте готовит выпустить на отечественный рынок модель, разбив её на две модификации. Благодаря этому удастся сделать аппарат ещё дешевле, но он при этом станет проще и потеряет часть функционала. В мире продаётся устройство с 64 ГБ дисковой памяти и с 3 ГБ ОЗУ, но теперь появится вариация с двое уменьшенным дисковым пространством для хранения медиафайлов и установки приложений. Минусом в данном случае является ещё и отсутствие NFC-модуля. В остальном же оба варианта не отличаются. Размер экрана составляет 6,5 дюйма, а основная камера имеет три модуля на 12, 2 и 2 Мп. В качестве процессора используется недорогой, но производительный 8-ядерный чип MediaTek Helio G70. К плюсам “умного” телефона можно отнести ёмкую аккумуляторную батарею на 5 000 мАч.

Самая мощная версия поступит в продажу уже 28 марта и обойдётся покупателю в 10 000 тысяч рублей, упрощённый же вариант придётся ждать до 7 апреля, в его стоимость составит 9 000 тысяч. При этом уже известно, после 14 апреля смартфон окажется на 1 тысячу дороже.



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