Кадыров сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Чечне

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24.03.2020, 17:48, Новости дня

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о первом официально подтвержденном случае заражения коронавирусом в республике.

«Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактироваться. Следует отметить, что основные проблемы связаны с теми, кто находился за границей, а вернувшись, своевременно не поставил в известность соответствующие службы медицинского и санитарного контроля. Хотя в аэропорту, на вокзале, организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования», – написал Кадырова в телеграм-канале.

Он добавил, что власти республики совместно с духовенством приняли весь комплекс мер, рекомендованных федеральным центром. Так, введены ограничения на посещения учебных заведений, ресторанов, кафе и развлекательных центров. Кроме того, не проводятся спортивные и зрелищные мероприятия, отменены концерты и спектакли. Населению предложено соблюдать меры карантина и самоизоляции.

Пожилым и больным людям организована доставка продуктов. Большинство кафе и ресторанов расширили услуги выполнения заказов по интернет и телефону, добавил Кадыров.

«Уверен, что в борьбе с распространением коронавируса самое главное – самодисциплина, соблюдение всеми и каждым рекомендаций врачей и принятых властями решений», – отмечает Кадыров.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 495.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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